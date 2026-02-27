Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

By: Roxana - Ionela Botea

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și funcția de președinte al Camerei Deputaților, a transmis un mesaj critic la adresa actualului mod de guvernare, pledând pentru o abordare „cu empatie pentru români”.

Liderul social-democrat a subliniat că „românii nu sunt cifre într-un tabel contabil”, respingând ideea unor măsuri economice bazate exclusiv pe reduceri și tăieri bugetare. În opinia sa, „modelul guvernării cu barda” face „infinit mai mult rău decât bine”, accentuând efectele sociale negative ale unor politici de austeritate.

Apel la soluții pentru economie și puterea de cumpărare

Sorin Grindeanu a arătat că românii așteaptă din partea Guvernului soluții concrete pentru relansarea economiei și creșterea puterii de cumpărare, nu „motive de a continua o spirală nesfârșită a tăierilor”.

Totodată, acesta a precizat că PSD va analiza cu calm și responsabilitate direcția politică viitoare, luând decizii „pe baza argumentelor raționale și a efectelor economico-sociale”.

Mesaj politic cu accente critice

În declarația sa, liderul PSD a respins presiunile politice și mesajele pe care le consideră propagandistice, afirmând că social-democrații nu se tem „nici de comunicatele de partid cu sloganul ‘uniți în jurul înțeleptului conducător’, nici de amenințările Salvadorilor ce trâmbițează (re)forme fără fond”.

Mesajul vine într-un context politic tensionat, în care dezbaterile privind măsurile economice și direcția guvernării se află în prim-planul scenei publice.

