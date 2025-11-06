România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025, desfășurat în Bangkok, Thailanda, demonstrând forță, experiență și spirit de luptă pe scena mondială.

Sportivii români au adus acasă cinci medalii și două clasări în top 5 mondial, consolidând poziția României printre puterile mondiale ale acestui sport. Rezultatele obținute sunt:Cătălin Coșarcă – campion mondial, Master 3, -94 kg, Mihăiță Tudor – vicecampion mondial, Master 3, +94 kg, Darie Vlad George – bronz, Master 1, Fighting +94 kg, Mircea Cosmin – bronz, Master 3, -77 kg, Viorel Lixandru – bronz, Master 3, Fighting -85 kg, Darie Vlad George – locul 5, Master 1, +94 kg, Marius Alexandru Stan – locul 5, Master 1, -77 kg

Reprezentanții României au impresionat nu doar prin performanțele sportive, ci și prin disciplina, respectul și fair-play-ul afișate pe tatami, devenind un exemplu de dedicare și pasiune pentru Ju-Jitsu.

Foto: Federația Română de Arte Marțiale – FRAMAM

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru modul în care au reprezentat România pe scena mondială!