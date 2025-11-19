Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
România, spectacol total, tricolorii au spulberat San Marino cu 7–1

By: Roxana - Ionela Botea

Naționala României a oferit aseară unul dintre cele mai convingătoare meciuri din ultimii ani, reușind să câștige categoric în fața reprezentativei din San Marino, scor 7–1. Tricolorii au dominat partida de la un capăt la altul, demonstrând poftă de joc, ritm și eficiență în fața porții.

Publicul a avut parte de un adevărat festival de goluri, România reușind să înscrie în toate momentele cheie ale meciului, iar evoluția consistentă a jucătorilor arată o echipă încrezătoare și ofensivă.

in meciul de fotbal dintre Romania si San Marino, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2026, desfasurat pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, marti 18 noiembrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Pentru cei care vor să retrăiască momentele spectaculoase ale partidei, toate golurile sunt disponibile online.Urmărește rezumatul meciului pe www.frf.tv și bucură-te din nou de reușitele tricolorilor!

România încheie astfel confruntarea cu San Marino cu un moral excelent și cu speranțe tot mai mari pentru meciurile următoare.

Foto: NAȚIONALA ROMÂNIEI 

Atleții de la CSȘ Târgoviște, rezultate excelente în două competiții desfășurate la doar o zi distanță
Sorana Cîrstea, nominalizată la „Revenirea anului" WTA după un parcurs spectaculos în 2025
