România – Slovacia, meci decisiv pentru calificarea la FIBA Women’s EuroBasket 2027! Intrare gratuită la Ploiești

Naționala feminină de baschet a României se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale anului. Pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, tricolorele vor înfrunta reprezentativa Slovaciei în Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, într-o partidă crucială pentru calificările la FIBA Women’s EuroBasket 2027.

Atmosfera se anunță incendiară, iar Federația oferă un motiv în plus pentru ca tribunele să fie pline: accesul spectatorilor este gratuit. Suporterii sunt invitați să fie parte din energia care poate împinge echipa înainte într-un duel de mare importanță.

România are nevoie de sprijin total pentru a-și continua parcursul în competiția continentală, iar prezența fanilor poate face diferența într-un meci echilibrat și plin de miză.

Hai, România!