România se află la jumătatea lunii martie fără un buget aprobat, iar tensiunile din Coaliția de guvernare cresc.

PSD acuză premierul Bolojan că blochează adoptarea bugetului, ignorând deciziile asumate la nivelul Coaliției și afectând direct cetățenii și comunitățile locale.

Potrivit unui comunicat al partidului, premierul refuză să emită hotărârea de guvern care ar permite majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026, decizie stabilită de Coaliție. În același timp, proiectul de buget include confiscarea a 25% din fondurile autorităților locale, măsură criticată de toți liderii Coaliției, care afectează investițiile locale și funcționarea primăriilor.

De asemenea, PSD critică lipsa finanțării Programului de solidaritate pentru categoriile vulnerabile, în timp ce Guvernul ar favoriza scutirile fiscale pentru multinaționale sau speculațiile financiare. Conform comunicatului, pensionarii cu venituri mici, mamele și copiii cu dizabilități rămân neprotejați de deciziile actuale.

„Aceasta nu este politică economică. Este o politică împotriva propriilor cetățeni”, avertizează PSD, precizând că Guvernul condus de Bolojan nu ar exista fără susținerea parlamentarilor din Coaliție.

PSD anunță că va prezenta în partid proiectul de buget și blocajele provocate și va decide dacă și în ce condiții va continua să susțină guvernarea actuală. Partidul insistă ca bugetul să includă majorarea salariului minim, finanțarea programelor sociale și păstrarea fondurilor autorităților locale în beneficiul comunităților.

În lipsa acestor condiții, PSD avertizează că nu va susține adoptarea bugetului.