România, performanță remarcabilă: Peste 95% grad de absorbție pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

România a atins un grad de absorbție de peste 95% pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, confirmând o performanță semnificativă în utilizarea fondurilor europene destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), valoarea totală a plăților efectuate și transmise la Comisia Europeană până la 30 iunie 2025, completată de plățile realizate între 1 iulie și 30 octombrie 2025, precum și de solicitările aflate în curs de procesare la 3 noiembrie 2025, se ridică la 12,08 miliarde euro, dintr-un total alocat de 12,7 miliarde euro.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a subliniat importanța acestui rezultat, evidențiind responsabilitatea și eficiența beneficiarilor:

„România continuă să fie un exemplu de performanță în absorbția fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale. Fermierii români, procesatorii și beneficiarii PNDR au demonstrat că știu să investească eficient, în proiecte care generează locuri de muncă, valoare adăugată și competitivitate pentru produsele românești.”

Reprezentanții MADR au precizat că, pe măsură ce PNDR 2014–2020 se apropie de închidere, eforturile se concentrează pe finalizarea tuturor plăților și pe tranziția către noul ciclu de finanțare europeană.

În paralel, Planul Strategic PAC 2023–2027 aduce noi oportunități de investiții în agricultură și mediul rural, cu accent pe:dezvoltarea unităților de procesare a produselor agricole;modernizarea sistemelor de irigații;investiții în energie regenerabilă și digitalizare;sprijin dedicat tinerilor fermieri.

Această performanță consolidează poziția României între statele membre care utilizează eficient fondurile europene destinate dezvoltării rurale, contribuind la o agricultură mai competitivă, sustenabilă și orientată spre viitor.

