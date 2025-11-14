Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
România, pe podium la Campionatul European de Pangration Athlima 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Lotul național de Pangration Athlima a obținut rezultate remarcabile la Campionatul European desfășurat la Alexandroupoli, Grecia. Sportivii români au cucerit 99 de medalii, dintre care 48 de aur28 de argint și 23 de bronz, clasând România pe locul II la nivelul națiunilor.

Performanțele au fost posibile datorită muncii susținute a sportivilor, implicării antrenorilor și sprijinului oferit de cluburile și structurile sportive. De asemenea, arbitrii români s-au remarcat prin corectitudine și profesionalism, contribuind la prestigiul delegației.

Agenția Națională pentru Sport a apreciat efortul Federației Române de Pangration Athlima și implicarea întregii comunități sportive în obținerea acestor rezultate de excepție.

Fotografii oficiale și detalii despre competiție pot fi consultate pe site-ul Federației Române de Pangration Athlima.

