ROMÂNIA, LOCUL 3 LA TURNEUL DE BASCHET 3X3 DE LA ULAN BATOR

1 0

Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei formata din Ancuta Stoenescu, Anamaria Virjoghe, Bianca Fota si Teodora Manea s-a clasat pe locul al treilea in topul final al celui de-al treilea turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series 2022. Dupa o evolutie deosebita in prima faza a intrecerilor de la Ulaanbaatar, unde Acvilele au obtinut in sesiunile de sambata trei victorii consecutive si s-au clasat pe primul loc in Grupa B, astazi, nationala noastra feminina a capotat in fata echipei Frantei, cu scorul de 10-17, si s-a oprit in semifinale.

Prezenta la startul celui de-al treilea turneu din circuitul mondial FIBA 3×3 Womens Series 2022 intr-o formula noua, cu Ancuta Stoenescu, Anamaria Virjoghe, Bianca Fota si Teodora Manea pe lista de eligibilitate, Romania a obtinut un rezultat deosebit, clasandu-se pe locul al treilea in clasamentul final al intrecerilor de la Ulaanbaatar.

Cu un debut furtunos in cadrul Grupei B, unde a inregistrat trei victorii consecutive si a ocupat fotoliul de lider, fapt care i-a adus si calificarea directa in penultima faza a competitiei din Mongolia, nationala noastra a revenit sambata pe scena de la Ulaanbaatar si s-a reintalnit in semifinale cu puternica echipa a Frantei, detinatoarea laurilor mondiali. Desi in Grupa B reusisera sa depaseasca selectionata din Hexagon, cu scorul de 18-13, sambata, baschetbalistele noastre nu au mai gasit solutiile optime pentru a trece din nou de Franta, astfel ca, la capatul unui joc dominat de adversare, Romania a cedat in semifinale cu scorul de 10-17. In finala, Franta s-a impus in prelungiri in fata selectionatei de tineret a Tarilor de Jos U24, cu 13-11, si s-a clasat pe prima pozitie. De mentionat ca in faza grupelor, Acvilele s-au impus in fata ambelor finaliste: 18-13 cu Franta si 20-18 cu Tarile de Jos U24.

In urma rezultatelor inregistrate vineri si sambata, iata cum arata clasamentul final al celui de-al treilea turneu din circuitul mondial FIBA 3×3 Womens Series 2022:

1. Franta

2. Tarile de Jos U24

3. Romania

4. Polonia

5. Tarile de Jos

6. Ulaanbaatar Amazons (Mongolia)

7. Mongolia

8. Sukhbaatar Amazons (Mongolia)

Urmatorul turneu din FIBA 3×3 Womens Series 2022 va avea loc la Bordeaux, in perioada 6-7 iulie, in vreme ce in finalul acestei luni mai sunt programate sa se desfsaoare alte doua turnee, la Praga si Edmonton, in perioada 29-30 iulie. In august sunt programate alte patru turnee, la Sukhbaatar (Mongolia), Bucuresti, Eaubonne si Montreal, in vreme ce turneul final al circuitul Mondial FIBA 3×3 Womens Series 2022 va avea loc la Constanta, in perioada 17-18 septembrie.

Toate meciurile au fost transmise in direct de FIBA 3×3.