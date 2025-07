ROMÂNIA, LOCUL 3 ÎN GOLDEN LEAGUE LA VOLEI FEMININ

Naţionala de volei feminin a României a învins, duminică, cu 3-2 (17-25, 25-20, 21-25, 26-24, 15-13), echipa Suediei, şi a încheiat Golden League pe locul trei, având în componență mai multe jucătoare care au trecut pe la CSM Târgoviște.

“Epic, fetelor, sublim! Un meci cum România nu a mai jucat de mult. O partidă în care am crezut, am revenit, am murit şi am înviat. O echipă de caracter, o echipă în adevăratul sens al cuvântului. O familie. Am luptat una pentru cealaltă şi am crezut până la capăt. Chiar dacă am prins o Isabelle Haak în zi de graţie (43 de puncte), poate cea mai bună voleibalistă din lume, am reuşit să câştigăm. Nu a contat că am fost conduşi cu 1-0, 2-1. Am strâns din dinţi şi am revenit”, a scris Federația Română de Volei pe Facebook, după performanța formidabilă a fetelor noastre.

În continuarea postării, Federația de Volei a ținut să dea mai multe detalii despre performanța fetelor, după cum a notat news.ro.

“Fetele de pe bancă au încurajat şi au avut emoţii mai mari. Mihaela Otcuparu, Raisa Ioan, Andreea Cristea, Ramona Postea. Stafful nostru merită felicitări. Antrenori care simt româneşte şi luptă pentru ca România să strălucească: Guillermo Naranjo Hernandez, Vladimir Kapris, Radu began. Toţi ne-au făcut fericiţi. Avem o echipă de viitor, nu uitaţi asta! BRAVO, ROMÂNIA!”, a mai scris federația pe pagina de Facebook.