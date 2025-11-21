România își joacă șansa la Mondial, prima finală pentru calificare, pe 26 martie, în Turcia

Echipa națională a României intră în cea mai importantă etapă a parcursului spre Cupa Mondială, după ce a aflat oficial traseul din play-off. Tricolorii vor disputa primul meci decisiv pe 26 martie, în deplasare, contra reprezentativei Turciei, într-o partidă considerată adevărata „finală” pentru calificarea la turneul final.

Lotul pregătit de selecționer se pregătește intens pentru confruntarea care poate readuce România în elita fotbalului mondial. Atmosfera din vestiar este una mobilizată, iar mesajul jucătorilor este clar: „Împreună suntem România și luptăm până la final!”

Încrederea, unitatea și sprijinul suporterilor sunt considerate esențiale pentru reușita unei misiuni care a devenit un obiectiv național. Oficialii Federației și tricolorii fac apel la întreaga suflare românească să fie alături de echipă, indiferent de locul din care susțin culorile naționale.

Partida din Turcia reprezintă primul pas dintr-un traseu dificil, dar plin de speranță, către Cupa Mondială 2026, visul pe care românii îl așteaptă îndeaproape de două decenii.