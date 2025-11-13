România încheie cu succes Campionatul Balcanic de Karate de la Rijeka, Croația

Lotul național de karate al României a încheiat cu mândrie Campionatul Balcanic de Karate 2025, desfășurat la Rijeka, Croația, cu un bilanț remarcabil: 10 medalii (2 aur, 3 argint, 5 bronz), alături de 9 locuri 5 și 7 locuri 7.

Ultima zi de competiție a adus medalia de bronz la Kumite echipe U21 (tineret) și un loc 5 la Kumite echipe Juniori, consolidând o participare de excepție a sportivilor români.

Locul 3 – Kumite echipe U21:

Budan Pîrvu Patrick Alex, Lungu Lucian, Lăpușca Ionuț-Adrian, Guna Matei Petru Octavian, Dumitrescu-Noica Cezar Gabriel, Iancu David Adrian, Georgescu Theodor Petru și Vasile David Gabriel.

Locul 5 – Kumite echipe Juniori:

Doloman Mihai Cristian, Petcana Dan, Cosmaciuc Cristian, Rosescu Vlad, Gherase David George, Bogza Gabriel, Ionașcu Eduard și David Andrei Rogoz.

Performanța reflectă munca asiduă, disciplina și spiritul de echipă al sportivilor, dar și devotamentul antrenorilor, arbitrilor și întregii echipe tehnice.„Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor și Federației Române de Karate pentru aceste rezultate extraordinare! România a demonstrat încă o dată forță, determinare și talent la cel mai înalt nivel”, a transmis Federația Română de Karate.

România pleacă astfel de la Rijeka cu rezultate care îi consolidează poziția în topul karateului balcanic și reafirmă valoarea și potențialul tinerelor generații de sportivi.

Foto: Federația Română de Karate