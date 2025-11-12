România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 

Sezonul WTA 2025 s-a încheiat oficial odată cu finala Turneului Campioanelor, câștigată de Elena Rybakina în fața Arynei Sabalenka. Până la United Cup, competiția care va deschide sezonul următor la finalul anului, clasamentul mondial rămâne neschimbat, România având trei reprezentante în top 100 WTA.

Cea mai bine clasată româncă la finalul sezonului este Jaqueline Cristian (27 de ani), care încheie anul pe locul 39, cu 1324 de puncte, marcând astfel cel mai bun sezon al carierei sale. La doar cinci poziții distanță se află Sorana Cîrstea (35 de ani), clasată pe locul 44, cu 1243 de puncte, și garantându-și un loc pe tabloul principal al Australian Open 2026.

În top 100 intră și Gabriela Ruse (28 de ani), poziționată pe locul 99, cu 757 de puncte. Performanțele acestor trei jucătoare confirmă competitivitatea tenisului românesc și constanța reprezentantelor noastre în circuitul mondial.

Clasamentul româncelor la finalul sezonului 2025:

39. Jaqueline Cristian – 1324 puncte

– 1324 puncte 44. Sorana Cîrstea – 1243 puncte

– 1243 puncte 99. Gabriela Ruse – 757 puncte

– 757 puncte 147. Irina Begu – 509 puncte

– 509 puncte 148. Anca Todoni – 496 puncte

– 496 puncte 221. Miriam Bulgaru – 327 puncte

– 327 puncte 292. Gabriela Lee – 227 puncte

– 227 puncte 319. Elena Bertea – 200 puncte

– 200 puncte 334. Irina Bara – 188 puncte

– 188 puncte 348. Patricia Țig – 179 puncte

România își consolidează astfel prezența în tenisul mondial feminin, cu două jucătoare în top 45 și o a treia care rămâne în prima sută, pregătindu-se pentru un nou sezon promițător în 2026.

Foto: Mediafax