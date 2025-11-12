România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 

Sezonul WTA 2025 s-a încheiat oficial odată cu finala Turneului Campioanelor, câștigată de Elena Rybakina în fața Arynei Sabalenka. Până la United Cup, competiția care va deschide sezonul următor la finalul anului, clasamentul mondial rămâne neschimbat, România având trei reprezentante în top 100 WTA.
Cea mai bine clasată româncă la finalul sezonului este Jaqueline Cristian (27 de ani), care încheie anul pe locul 39, cu 1324 de puncte, marcând astfel cel mai bun sezon al carierei sale. La doar cinci poziții distanță se află Sorana Cîrstea (35 de ani), clasată pe locul 44, cu 1243 de puncte, și garantându-și un loc pe tabloul principal al Australian Open 2026.
În top 100 intră și Gabriela Ruse (28 de ani), poziționată pe locul 99, cu 757 de puncte. Performanțele acestor trei jucătoare confirmă competitivitatea tenisului românesc și constanța reprezentantelor noastre în circuitul mondial.
Clasamentul româncelor la finalul sezonului 2025:
- 39. Jaqueline Cristian – 1324 puncte
- 44. Sorana Cîrstea – 1243 puncte
- 99. Gabriela Ruse – 757 puncte
- 147. Irina Begu – 509 puncte
- 148. Anca Todoni – 496 puncte
- 221. Miriam Bulgaru – 327 puncte
- 292. Gabriela Lee – 227 puncte
- 319. Elena Bertea – 200 puncte
- 334. Irina Bara – 188 puncte
- 348. Patricia Țig – 179 puncte
România își consolidează astfel prezența în tenisul mondial feminin, cu două jucătoare în top 45 și o a treia care rămâne în prima sută, pregătindu-se pentru un nou sezon promițător în 2026.
Foto: Mediafax