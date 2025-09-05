Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
România în acțiune: Naționala joacă azi cu Canada pe Arena Națională

By: Roxana - Ionela Botea

 Fanii fotbalului românesc au un motiv de bucurie în această seară: echipa națională a României întâlnește Canada, într-un meci care va începe la ora 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct de Antena 1.

Partida marchează unul dintre cele mai importante teste ale României în perioada actuală, iar selecționerul și jucătorii speră să ofere un spectacol pe măsura așteptărilor fanilor. Echipa este pregătită să lupte pentru victorie și să confirme forma bună arătată în ultimele confruntări.

Atmosferă și informații din cantonament

Pe tot parcursul zilei, fanii vor putea urmări ultimele noutăți din cantonament și pregătirile de la Arena Națională, prin actualizările oficiale ale federației și pe platformele media: link.

Sprijinul fanilor

Suporterii sunt așteptați să fie alături de echipă, atât în tribune, cât și prin urmărirea transmisiunii în direct, pentru a susține tricolorii în acest meci important.

România are șansa să demonstreze încă o dată valoarea fotbalului autohton și spiritul de echipă în fața unei adversare puternice.

