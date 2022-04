ROMÂNIA, GAZDA UNEI IMPORTANTE COMPETIȚII DE BASCHET 3X3

1 0

Forul baschetbalistic mondial a anuntat, astazi, in mod oficial, ca a mai atribuit Romaniei organizarea a doua evenimente majore in acest an, cea de-a patra editie a 3×3 Nations League 2022 si a treia editie 3×3 Women’s Series 2022, cele doua evenimente urmand sa se desfasoare la Constanta, in perioada 14-18 septembrie.

Acest anunt al FIBA 3×3 vine la doar trei luni dupa ce organizarea FIBA 3×3 U23 World Cup 2022 a fost acordata Federatiei Romane de Baschet, in colaborare cu partenerul Sport Arena.

”Suntem incantati sa aducem in Romania cat mai multe evenimente internationale de elita baschetului 3×3”, a declarat Carmen Tocala, presedintele FRB, adaugand: ”Dupa succesul finalei de anul trecut, a fost o prioritate pentru noi sa readucem FIBA 3×3 Nations League si FIBA 3×3 Women’s Series in tara noastra. Arata angajamentul nostru de a creste baschetul 3×3 la categoriile de tineret si prioritatea noastra pentru baschetul feminin 3×3, in conformitate cu unul dintre cei trei piloni strategici ai FIBA: dezvoltarea femeilor in baschet.”

”Constanta este deja o destinatie traditionala pentru baschetul 3×3, organizand in ultimii ani mai multe turnee nationale, precum si FIBA 3×3 Europe Cup Qualifiers, iar autoritatile locale impreuna cu asociatia judeteana de baschet investesc foarte mult in baschetul 3×3 si dezvoltarea tinerilor”, a concluzionat Carmen Tocala.

Reamintim ca, in 2021, finala celor doua competitii a avut loc in impresionanta Sala Unirii din incinta Palatului Parlamentului din Bucuresti iar in acest an, evenimentul FIBA 3×3 se va extinde pe durata a cinci zile (primele trei zile sunt dedicate Nations League iar ultimele doua pentru Women’s Series).