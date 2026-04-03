România face pași spre adoptarea monedei euro. Anunț important făcut de Mugur Isărescu

Mugur Isărescu a făcut un anunț important privind adoptarea monedei euro, subliniind că acest obiectiv ar putea deveni următorul mare proiect strategic al României, după finalizarea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate temei „Riscuri și oportunități în sistemul financiar românesc”, unde guvernatorul Banca Națională a României a explicat că adoptarea monedei euro trebuie pregătită atent, mai ales în contextul provocărilor economice actuale.

Adoptarea euro, următorul proiect de țară

Potrivit lui Mugur Isărescu, România are deja un proiect major în derulare — aderarea la OCDE — iar după finalizarea acestuia, următorul obiectiv strategic va fi intrarea în zona euro.

„Avem un proiect de țară, dominat de intrarea României în OCDE. După finalizarea acestuia, vom intra într-un alt proiect de țară: adoptarea euro. Dar acest lucru trebuie pregătit temeinic, mai ales pentru generația tânără”, a declarat guvernatorul BNR.

Totuși, oficialul a subliniat că adoptarea monedei euro nu poate avea loc imediat, fiind necesară mai întâi stabilizarea economiei și reducerea deficitului bugetar, considerat unul dintre principalele obstacole.

Euro nu doar pentru marile orașe

Mugur Isărescu a atras atenția că adoptarea euro trebuie să fie benefică pentru întreaga țară, nu doar pentru zonele dezvoltate economic.

„Euro nu va fi adoptat doar în București. Trebuie să intre în zona euro și regiunile mai puțin dezvoltate, unde există încă sărăcie și unde sunt necesare investiții în infrastructură, drumuri și utilități”, a explicat guvernatorul.

Acesta a subliniat că România a mai îndeplinit în trecut criteriile necesare pentru adoptarea euro, însă dezechilibrele economice ulterioare au făcut imposibilă menținerea acestora.

Investițiile în educație și economie, esențiale

Potrivit BNR, viitorul sistemului financiar românesc depinde de investițiile făcute încă de acum în educație, performanță și parteneriate economice solide.

Adoptarea monedei euro ar putea aduce mai multe beneficii pentru România:

stabilitate economică mai mare

dobânzi mai mici

protecție pentru salarii și pensii

creșterea investițiilor străine

integrare mai puternică în economia europeană

Totuși, autoritățile subliniază că aceste avantaje pot apărea doar după îndeplinirea criteriilor economice necesare și menținerea acestora pe termen lung.

Adoptarea monedei euro rămâne, astfel, unul dintre cele mai importante obiective economice ale României pentru următorii ani.