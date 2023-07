ROMÂNIA E GAZDA UNOR COMPETIȚII DE BASCHET 3X3 DE NIVEL EUROPEAN

Capitala Romaniei va fi din nou gazda unor evenimente din circuitul international de baschet 3×3, terenul care va fi special amenajat la parterul ParkLake Shopping Center urmand sa fie asaltat, in perioada 21-23 iulie, de echipele participante la seria de trei turnee ale Conferintei Europe 1 din cadrul FIBA 3×3 Nations League dedicat categoriei de varsta sub 21 ani. La start vor fi prezente 12 echipe nationale de tineret U21 reprezentand sase tari, printre acestea numarandu-se si selectionatele Romaniei. Evenimentul va fi transmis in direct pe Prima Sport, precum si pe platforma FIBA 3×3.

Dupa disputarea primelor trei turnee ale Conferintei Europe 1 din cadrul FIBA 3×3 Nations League U21 2023, evenimente care au fost gazduite in week-end-ul recent incheiat in localitatea franceza Voiron, caravana continentala de baschet 3×3 va poposi in week-end-ul urmator la Bucuresti, ParkLake Shopping Center urmand sa gazduiasca, in perioada 21-23 iulie, urmatoarele trei opriri. Ca si la precedentele evenimente derulate in circuitul FIBA 3×3, accesul spectatorilor este liber iar intrecerile vor fi transmise de Prima Sport, dar si de FIBA 3×3. Conform forului international, la urmatoarele trei opriri de la Bucuresti vor participa 12 echipe nationale reprezentand sase tari (6 la masculin si 6 la feminin), alaturi de selectionatele tricolore ale Romaniei urmand sa fie prezente in meciurile din Conferinta Europe 1 echipele Frantei, Tarilor de Jos, Ucrainei, Letoniei si Slovaciei.

Astfel, cei mai valorosi tineri jucatori de baschet 3×3 din Europa se vor duela pe terenul din ParkLake Shopping Center pentru a obtine cat mai multe puncte in clasamentul mondial si cu speranta ca evolutiile lor le vor aduce mult dorita calificare la viitoarele editii ale Jocurilor Olimpice. Tinand cont de sistemul competitional, castigatoarele Conferintei Europe 1, atat la masculin cat si la feminin, vor obtine calificarea la turneul final mondial care va avea loc, in septembrie, in localitatea mongoleza Ulaanbaatar.

Astfel, fanii baschetului si nu numai vor avea parte de un adevarat festival urban de sport, cu trei zile pline de meciuri de baschet, dar si cu multe momente speciale, in pauzele dintre meciuri urmand sa fie organizate diverse momente de divertisment, precum si concursuri cu premii pentru spectatori. Fanii baschetului vor avea de asemenea o zona dedicata, cu jocuri tematice, iar muzica va fi asigurata non-stop de catre DJ-ul evenimentului, asigurand din nou o atmosfera destinsa specifica evenimentelor de baschet 3×3.