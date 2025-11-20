Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Astăzi, la ora 14:00, echipa națională de fotbal va afla adversara din semifinala play-off-ului programată pe 26 martie 2026, dar și posibilele echipe pe care le-ar putea întâlni în finala pentru locul la Mondial din 31 martie 2026.

Miza este una uriașă: victoria în aceste partide va stabili cine va reprezenta România la Cupa Mondială 2026, competiție la care performanța și experiența internațională contează decisiv.

Suporterii sunt invitați să urmărească cu atenție tragerea la sorți și să își susțină echipa națională, în speranța unui parcurs memorabil spre turneul final.

 Tu pe cine ți-ai dori să întâlnim în drumul spre Cupa Mondială 2026?
Hai Romania ! 

Bronz pentru România la Cupa Mondială de Sabie Juniori – Tashkent
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale
