România a ajuns în recesiune tehnică

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Este o realitate confirmată de INS și resimțită la fiecare raft de magazin și în fiecare factură.

Premierul Bolojan și partidele de la guvernare au reușit performanța rară de a transforma orice strategie economică într-o  frână economică: investițiile încetinesc, mediul privat simte presiunea, iar cetățeanul de rând plătește nota de plată. Reforma reală nu se face cu cifre pe hârtie, ci cu creștere și siguranță pentru economie. Or, ce vedem acum e doar recul.

Austeritatea promovată  nu doar că a eșuat, dar a expus România la riscuri uriașe. Este nevoie urgentă de relansare economică reală, nu de dogme contabile sterile. România are nevoie de impozitare progresivă, de sprijin real pentru capitalul românesc și de viziune curajoasă, nu de iluzii de reformă ambalate în statistici frumoase.

Economia României nu mai poate fi tratată ca un exercițiu de calcul: sau creștem, sau cădem.

 Jandarmeria Dâmbovița a avut în 2025 peste 5.700 de misiuni pentru siguranța comunității
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

