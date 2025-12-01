Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Rezultate solide pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Lupte Seniori de la Reșița

By: Roxana - Ionela Botea

CSM Târgoviște a încheiat cu rezultate notabile participarea la Campionatul Național de Lupte Seniori, desfășurat la Reșița în perioada 28–30 septembrie. Clubul a fost reprezentat de patru sportivi, fiecare evoluând în categorii diferite de greutate.Două medalii de bronz pentru Târgoviște: Eugen Volkov a obținut medalia de bronz la categoria 70 kg, după un parcurs solid în competiție.

Adrian Gore a reușit, la rândul său, să urce pe podium, cucerind bronzul la categoria 65 kg.

Clasări onorabile și o absență motivată

Larisa Bucur a încheiat competiția pe locul 4, la capătul unor meciuri disputate, ratând podiumul la limită.

Simona Ionescu nu a putut participa, din cauza unei accidentări la umăr survenite cu o săptămână înainte de plecare. Staff-ul tehnic a decis să nu riște o agravare a stării sale.

Performanțe care confirmă progresul

Rezultatele sportivilor demonstrează nivelul ridicat de pregătire din cadrul secției de lupte a CSM Târgoviște. Evoluțiile lor sunt o dovadă a ritmului intens de antrenament și a motivației cu care abordează fiecare competiție.

Conducerea clubului transmite felicitări sportivilor și mulțumiri antrenoarei Georgiana Filip pentru dedicare și susținerea constantă acordată echipei.

