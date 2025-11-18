Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Rezultate bune pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Înot în bazin scurt de la Otopeni

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Campionatul Național de Înot în bazin scurt, desfășurat în perioada 12–16 noiembrie la Otopeni, a adus performanțe importante pentru sportivii CSM Târgoviște, care au concurat la categoriile seniori, tineret și juniori. Evoluția înotătorilor a confirmat nivelul ridicat de pregătire și progresul constant din ultimele luni.

Ștefan Racheru – finală A la seniori

La categoria seniori, Ștefan Racheru a avut o evoluție puternică, reușind să intre în două finale A.400 m mixt – locul 7, 200 m bras – locul 12

În clasamentul general, sportivul se situează pe locul 7, cu 2 puncte.

Luca Vatafu – prezențe multiple în finale la juniori I

Juniorul Luca Vatafu a bifat participări remarcabile în mai multe probe:

200 m liber (finala C) – locul 6, 3 puncte

200 m spate (finala B) – locul 4, 5 puncte

400 m liber (finala B) – locul 5

1500 m liber (seria rapidă) – locul 6

La final, Luca ocupă locul 5 în clasamentul general, cu 4 puncte.

Anastasia Udroiu Ivan – constanță și calificări în finale

La juniori I, Anastasia Udroiu Ivan a demonstrat determinare și evoluții echilibrate:

400 m mixt (finala A) – locul 6, 3 puncte

100 m liber (finala B) – locul 5, 4 puncte

400 m liber – locul 9

50 m liber – locul 5, 4 puncte

Toți sportivii au concurat sub îndrumarea profesorului Gheorghe Tzitzeclis, iar rezultatele lor reflectă munca intensă depusă la antrenamente și dorința de a progresa.

Felicitări sportivilor și staffului tehnic!

