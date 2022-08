REZULTAT URIAȘ PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET MASCULIN U18 CONDUSĂ DE TÂRGOVIȘTEANUL CĂTĂLIN TĂNASE

1 0

La ora meciului dintre Romania si Portugalia, decisiv pentru tricolori in perspectiva calificarii in sferturile de finala ale FIBA U18 European Championship – Division B, peste 2000 de fani au luat loc in tribunele salii Olimpia din Ploiesti. Printre acestia, simpli iubitori ai sportului, dar si componentii lotului national masculin U16 sau tineri baschetbalisti legitimati la cluburi din Ploiesti (CSM, CSS, iSports, Solaris), Bucuresti (Slam, Laguna, Dan Dacian, Sportul Studentesc) si Targoviste (CSS).

Lusitanii au inceput partida extrem de determinati, cu toate ca erau deja calificati in faza urmatoare, dupa rezultatele din primele patru runde ale grupei C. Astfel, primul sfert al jocului s-a incheiat cu avantajul de doua posesii al oaspetilor: 18-14. Diferenta s-a marit cu inca trei puncte pana la pauza dintre reprize.

Impulsionati de fani, Vulturii U18 au reechilibrat meciul inaintea utimei pauze, astfel ca totul urma sa se decida in ultimele zece minute. Sfertul final a fost unul in nota intregii partide: echilibrat. Romania a parut ca se desprinde decisiv dupa cinci puncte consecutive marcate in ultimul minut de Lungu si Somacescu. Portugalia a replicat cu o tripla si suspansul se pastra pentru ultimele 24 de secunde. Aceeasi lusitani au ratat incercarea de egalare, iar elevii lui Catalin Tanase, Catalin Stefanescu si Larisa Toma au punctat decisiv de la libere prin Lapuste. Scor final, Romania – Portugalia 53-49 (14-18, 12-15, 15-8, 12-8). Pentru Vulturi au inscris: Somacescu 10p, Diaconescu 9p 11 rec, Lungu 8p (2×3), Lapuste 7p (2×3), Antonescu 6p (1×3), Pătru 5p (1×3), Oinaru 4p, Banica 2p, Dumitru 2p.

Romania a obtinut astfel calificarea de pe locul 1 al Grupei C, urmand sa intalneasca in sferturile de finala ocupanta locului secund din Grupa D, Suedia, vineri, de la ora 18:00, in sala Olimpia.

La Blejoi, acolo unde, de la aceeasi ora, s-a jucat partida Letonia – Slovacia, oaspetii erau favoriti la calificare in cazul in care invingeau, iar Romania ceda in fata Portugaliei. Numai ca, spre surprinderea tuturor, balticii au invins cu 74-58, oferind astfel Romaniei sansa calificarii chiar si in cazul unui esec in fata Portugaliei.