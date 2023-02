REVENIRE ULUITOARE PENTRU SORANA CÎRSTEA

Aflată pe locul 70 WTA, Sorana Cîrstea a reuşit o victorie spectaculoasă, 4-6, 7-6 (7), 7-5 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, cap de serie numărul 11, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Cîrstea (32 ani, 70 WTA) a reuşit să se impună după ce a salvat două mingi de meci în setul secund, revenind și în setul decisiv de la 0-2, 1-3, 1-4 și 2-4.

Românca a ieşit învingătoare după trei ore şi 29 de minute, stabilind un nou record pentru cel mai lung meci din acest sezon în circuitul profesionist feminin. Precedenta performanţă fusese reușită duminică: meciul câştigat de rusoaica Liudmila Samsonova în faţa Paulei Badosa, cu 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-4, după trei ore şi 22 de minute de joc.

Imediat după încheierea meciului cu Beatriz Haddad Maia, Sorana Cîrstea a părăsit terenul, întâlnindu-se cu jucătoarele care urmau să intre pe terenul central, Karolina Pliskova și Marketa Vondrousova. Sportiva noastră și-a cerut scuze pentru durata îndelungată a propriului meci, înainte de a pleca la vestiare.

„Am luptat din greu astăzi. Cred că am dat totul pe teren, nu mai am nimic. Uneori, trebuie să reziști în meci, chiar dacă adversara joacă extraordinar. Tenisul nu este corect uneori. Joci bine timp de trei ore și jumătate și diferența se face la un punct. Dar așa e în tenis, mă bucur că am câștigat astăzi și sunt mândră de modul în care am luptat. Nu mi-am produs să dobor recordul de durată, sincer. Dar am întâlnit o jucătoare într-o formă foarte bună, este greu de învins, e o luptătoare”, a spus Sorana Cîrstea la finalul meciului potrivit eurosport.ro.

În primul set, Haddad Maia (26 ani, 12 WTA) a făcut diferenţa cu un break, realizat la 4-4. În setul secund, Cîrstea a făcut break la 4-3, dar apoi a fost egalată (5-5) şi s-a ajuns în tiebreak, unde a câştigat cu 9-7, după ce a salvat două mingi de meci. În decisiv, Haddad Maia a condus cui 4-1, dar românca a revenit şi a egalat, 4-4, a ratat apoi o minge de break, a reuşit să câştige contra serviciului şi a încheiat meciul cu 7-5. Cîrstea a reuşit 6 aşi, dar a comis şi 10 duble greşeli, în timp ce Haddad Maia a totalizat 4 aşi şi 5 duble greşeli, transmite Agerpres.

Cîrstea a pus capăt unei serii de patru înfrângeri, începută chiar în faţa jucătoarei sud-americane, 6-7, 1-6 în primul tur la Adelaide International 2. Sorana are acum 4-1 în meciurile directe cu Haddad Maia. Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 17.930 de dolari şi 60 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund contra cehoaicei Karolina Muchova, care a dispus de americanca Bernarda Pera cu 6-1, 6-4. Muchova (26 ani, 112 WTA) a câştigat singurul lor meci direct, în turul al treilea US Open, în 2020, cu 6-3, 2-6, 7-6 (9/7).