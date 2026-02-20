Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
REȚINUȚI PENTRU 24 DE ORE PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, față de o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 38 de ani, din municipiul București, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Cercetările efectuate au evidențiat faptul că, la data de 18 februarie a.c., în jurul orei 17:40, cei în cauză, în timp ce s-ar fi aflat în incinta unei societăți comerciale de pe raza municipiului Târgoviște, ar fi sustras mai multe bunuri, iar după ce ar fi trecut de casele de marcat fără a le achita, ar fi fost opriți de doi angajați, în vârstă de 50 și 58 de ani. 

În încercarea de a-și asigura scăparea, aceștia ar fi recurs la acte de violență constând în îmbrânciri și trageri, pentru a se desprinde și a părăsi incinta.

Persoanele vătămate nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate.

Pe parcursul zilei de 19 februarie a.c., cei doi au fost prezentați magistraților pentru dispunerea unor măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

