Restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță instituirea unor restricții de circulație la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, cu prilejul sărbătorilor legale. Măsura vizează vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane.

Conform prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, interdicțiile se aplică în sâmbătă, 29 noiembrie (zi premergătoare sărbătorii), duminică, 30 noiembrie 2025 (Sfântul Andrei) și luni, 1 decembrie (Ziua Națională a României). Intervalele orare și sectoarele de drum vizate sunt detaliate în Anexa nr. 1 a actului normativ.

CNAIR reamintește transportatorilor că aceste restricții au rolul de a fluidiza traficul în perioada sărbătorilor și de a crește siguranța rutieră pe drumurile naționale și pe autostrăzi.