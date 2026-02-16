Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor atrag atenția asupra prețului uriaș pe care au ajuns să-l aibă roșiile românești

By: Roxana - Ionela Botea

 O caserolă de jumătate de kilogram de roșii românești cherry costă într-un supermarket nu mai puțin de 28,99 de lei. Asta înseamnă că un kilogram se vinde cu 58 de lei. Un preț uriaș pe care nu mulți români și-l permit.

România a intrat în recesiune economică? 

Prețurile pe care le vom întâlni la tarabe vor reflecta costurile mari ale agricultorilor. Se preconizase că roșiile românești vor avea un preț de pornire de 60 de lei de la producător (preț per kg)

Prețurile sunt de două ori mai mari față de anul trecut. Pofticioșii vor plăti între 2,5 lei și 5 lei pentru o salată, 2 lei pentru o legătură de ceapă verde și 5 lei pentru o legătură de ridichii.

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în fața echipei Sportul Studențesc, impunându-se cu scorul de 85-50
Amendă de 3.000 lei dacă nu declari numărul real de persoane la întreținere
