REGULI STRICTE LA EDIȚIILE DIN ACEST AN PENTRU CAMPIONATELE DE BABYBASCHET ȘI MINIBASCHET

Federatia Romana de Baschet organizeaza si in acest an, la malul marii, Competitiile Sportive Nationale de BabyBaschet si MiniBaschet. Ca si in editia precedenta, intrecerile se vor disputa pe terenurile in aer liber din cadrul bazei sportive BTT de la Costinesti.

Perioadele de desfasurare a competitiilor sunt:

– 21 iunie – 27 iunie – Competitia Sportiva Nationala de BabyBaschet

– 28 iunie – 04 iulie – Competitia Sportiva Nationala de MiniBaschet (avansati si incepatori)

Tragerea la sorti se va realiza digital, la o data care va fi anuntata ulterior, pentru toate competitiile si va fi difuzata online.

Perioada de transfer pentru Competitiile Sportive Nationale de BabyBaschet si MiniBaschet este 03-17.06.2024.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE:

– Inscrierea echipelor in termenele aprobate de CD

– Legitimarea tuturor sportivilor participanti

– Plata taxei de inscriere pentru Competitiile Sportive Nationale de BabyBaschet si MiniBaschet

COMPETITIA SPORTIVA NATIONALA DE BABYBASCHET – copii nascuti in anul 2014 si mai mici

COMPETITIA SPORTIVA NATIONALA DE MINIBASCHET – copii nascuti in anul 2012 si mai mici (categorie avansati sau categorie incepatori)

TAXA DE PARTICIPARE:

– Perioada I de inscriere: pina la data de 05.05.2024 – taxa inscriere 800 lei

– Perioada II de inscriere: 06.05.2024 – 01.06.2024 – taxa inscriere 1000 lei

– Perioada III de inscriere: 02.06.2024 – 17.06.2024 – taxa inscriere 1200 lei

– Fiecare echipa va prezenta lista jucatorilor si insotitorilor L14 (disponibila AICI)

– o echipa participanta poate avea minim 9 sportivi si maxim 14 sportivi.

– o echipa participanta poate avea maxim 2 antrenori (posesori de carnet de antrenor cu viza anuala valabila si angajament la clubul pe care il reprezinta. Pot participa si antrenori care prezinta adeverinta student licenta/masterat, care se finalizează cu obtinerea carnetului de antrenor la facultati de profil / adeverinta CNFPA / adeverinta IKG / adeverinta alte cursuri de formare profesionala autorizate. Pentru echipele scolare, se accepta si profesori de educatie fizica, fara carnet de antrenor)

– un antrenor principal poate fi trecut pe L14 si poate conduce o singura echipa in cursul unei perioade competitionale (nu poate reprezenta si conduce mai multe echipe in aceeasi perioada)

– in Competitia Sportiva Nationala de BabyBaschet, precum si in Competitia Sportiva Nationala de MiniBaschet (categoria Incepatori) echipele pot fi si mixte.

Pentru Competitiile Sportive Nationale de BabyBaschet si MiniBaschet, la sedinta de validare organizata inaintea inceperii competitiei (21 iunie, respectiv 28 iunie, la Hotel Forum, orele de desfasurare vor fi anuntate ulterior) se vor prezenta:

– lista sportivilor si insotitorilor L14

– legitimatiile sportivilor avand viza anuala 2023/2024 si viza medicala valabila pentru toata perioada competitiei aplicata pe legitimatie de o unitate medicala de medicina sportiva.

– carnetul/ele de antrenor/i cu angajament/e si viza/e anuala/e pentru sezonul 2023-2024. In cazul in care nu au carnet de antrenor, trebuie sa prezinte adeverinte student licenta/masterat, care se finalizează cu obtinerea carnetului de antrenor la facultati de profil / adeverinta CNFPA / adeverinta IKG / adeverinta alte cursuri de formare profesionala autorizate.

De asemenea, la Sedinta de validare organizata de FRB inaintea debutului competitiilor de la Costinesti, fiecare antrenor principal (reprezentantul clubului) va semna si isi va asuma respectarea ROI a competitiilor.