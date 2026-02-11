Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Registrul Auto Român avertizează că, deși verificarea tehnică se face la RAR, restituirea efectivă a Certificatului de Înmatriculare este competența exclusivă a Poliției Rutiere

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Registrul Auto Român nu are autoritatea legală de a opri vehicule în trafic și nici de a reține sau restitui certificate de înmatriculare. Chiar și în timpul controalelor mixte, specialiștii RAR au un rol strict consultativ: ei verifică starea tehnică a mașinii folosind laboratoarele mobile, însă aplicarea amenzii și reținerea talonului sunt atribuții care revin exclusiv polițistului rutier (M.A.I.).

Dacă ai rămas fără certificat de înmatriculare, vizita la RAR este obligatorie doar pentru a demonstra că problema a fost remediată. Procedura depinde de motivul sancțiunii. Dacă ITP-ul era expirat. La RAR se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică (conform normelor RNTR 1). Dacă mașina este admisă, vei primi o dovadă oficială.

Dacă existau defecțiuni tehnice. Inspectorii vor verifica dacă au fost reparate problemele constatate în trafic. Atenție: legislația impune fotografierea elementelor reparate (de exemplu, suduri la caroserie sau componente noi ale sistemului de evacuare).

Identificarea altor probleme. Dacă în timpul vizitei la RAR sunt observate alte neconformități vizibile, acestea trebuie, de asemenea, remediate pentru a primi avizul favorabil.

După ce ai obținut de la RAR dovada că mașina corespunde normelor tehnice, drumul tău continuă la unitatea de poliție care a reținut documentul. Doar acolo, în baza dovezii de la RAR, poți reintra în posesia talonului original.

Articolul precedent
CCR decide astăzi privind constituționalitatea reformei pensiilor speciale
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

CCR decide astăzi privind constituționalitatea reformei pensiilor speciale

Politică 0
Este a cincea ședință a CCR pe acest subiect,...

Începând cu 2026, accesul la voucherele de vacanță este mai strict

Administraţie 0
Doar salariații din sectorul public care au un...

Două persoane, într-o piață din Târgoviște, ofereau trecătorilor spre vânzare articole vestimentare contrafăcute

Social 0
Jandarmii dâmbovițeni au depistat două persoane în vârstă de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița