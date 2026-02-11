Registrul Auto Român avertizează că, deși verificarea tehnică se face la RAR, restituirea efectivă a Certificatului de Înmatriculare este competența exclusivă a Poliției Rutiere

Registrul Auto Român nu are autoritatea legală de a opri vehicule în trafic și nici de a reține sau restitui certificate de înmatriculare. Chiar și în timpul controalelor mixte, specialiștii RAR au un rol strict consultativ: ei verifică starea tehnică a mașinii folosind laboratoarele mobile, însă aplicarea amenzii și reținerea talonului sunt atribuții care revin exclusiv polițistului rutier (M.A.I.).

Dacă ai rămas fără certificat de înmatriculare, vizita la RAR este obligatorie doar pentru a demonstra că problema a fost remediată. Procedura depinde de motivul sancțiunii. Dacă ITP-ul era expirat. La RAR se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică (conform normelor RNTR 1). Dacă mașina este admisă, vei primi o dovadă oficială.

Dacă existau defecțiuni tehnice. Inspectorii vor verifica dacă au fost reparate problemele constatate în trafic. Atenție: legislația impune fotografierea elementelor reparate (de exemplu, suduri la caroserie sau componente noi ale sistemului de evacuare).

Identificarea altor probleme. Dacă în timpul vizitei la RAR sunt observate alte neconformități vizibile, acestea trebuie, de asemenea, remediate pentru a primi avizul favorabil.

După ce ai obținut de la RAR dovada că mașina corespunde normelor tehnice, drumul tău continuă la unitatea de poliție care a reținut documentul. Doar acolo, în baza dovezii de la RAR, poți reintra în posesia talonului original.