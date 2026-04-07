Reducerea accizei la motorină

Începând de marți, 7 aprilie, motorina va fi mai ieftină cu 36 de bani/litru, TVA inclus;

Măsura vine după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei și introducerea unei contribuții de solidaritate în sectorul petrolier;

Benzina nu beneficiază de nicio reducere de preț până acum.

Reducerea impactului crizei carburanților asupra populației și economiei, generată de conflictul dintre SUA și Iran;

Redistribuirea echitabilă a veniturilor excepționale generate în sectorul petrolier. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat:„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă.”

