Record pentru Târgoviște: Aproape 68 de milioane de lei, fonduri europene atrase într-o singură zi

Primăria Târgoviște a reușit să stabilească un nou record în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Aproape 68.000.000 de lei, bani proveniți din finanțări europene, au fost atrași într-o singură zi pentru implementarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”.

Investiția vizează modernizarea transportului public local prin introducerea unor autobuze ecologice, menite să reducă poluarea și să ofere condiții mai bune de deplasare pentru locuitorii municipiului și ai zonei urbane funcționale.

Suma atrasă este una impresionantă și depășește cu aproximativ 15 milioane de lei veniturile provenite din impozitele locale colectate la Târgoviște într-un an întreg, ceea ce evidențiază importanța fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului.

Prin astfel de proiecte, administrația locală își propune modernizarea infrastructurii urbane, creșterea mobilității și reducerea impactului asupra mediului, transformând transportul public într-o alternativă eficientă și prietenoasă cu mediul.

„Dacă dovedești un lucru prin faptă, orice cuvânt este de prisos”, spunea Esop, un citat care pare să ilustreze perfect rezultatul acestei reușite administrative.