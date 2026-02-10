Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Realitatea despre indemnizațiile pentru copiii cu handicap – cifrele nu mint

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Deputatul și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole (PSD), atrage atenția asupra percepțiilor eronate și stigmatizărilor legate de persoanele cu dizabilități.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul «X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social», comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a spus că «cine nu muncește, nu merită să trăiască»”, a subliniat ministrul.

Petre Florin Manole explică că de prea mult timp circulă mituri și dezinformări despre persoanele cu dizabilități, iar acestea trebuie combătute cu date reale și cifre concrete.

Indemnizațiile pentru copiii cu handicap

Handicap mediu: 80 lei/lună

Handicap accentuat: 232 lei/lună

Handicap grav: 463 lei/lună

„Vi se pare mult? Mie nu. De aceea cred că aceste indemnizații trebuie majorate, pentru a susține cu adevărat copiii cu dizabilități și familiile lor”, a transmis ministrul.

Petre Florin Manole promite că, în perioada următoare, PSD va continua să demonteze falsele percepții și să arate că realitatea financiară pentru persoanele vulnerabile necesită sprijin concret.

