Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o acțiune de control intensă pentru a crește siguranța în trafic și a reduce accidentele în care sunt implicați pietoni, bicicliști și conducători de trotinete.

În cadrul acestei razii de o săptămână, au fost aplicate 406 sancțiuni contravenționale : 190 bicicliștilor,177 pietonilor,39 trotinetiștilor.

Pe lângă verificările și sancțiunile aplicate, polițiștii au organizat două sesiuni de educație rutieră, pentru a instrui participanții la trafic cu privire la reguli și măsuri de siguranță.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița subliniază că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind prevenirea accidentelor și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.