Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o acțiune de control intensă pentru a crește siguranța în trafic și a reduce accidentele în care sunt implicați pietoni, bicicliști și conducători de trotinete.

În cadrul acestei razii de o săptămână, au fost aplicate 406 sancțiuni contravenționale : 190 bicicliștilor,177 pietonilor,39 trotinetiștilor.

Pe lângă verificările și sancțiunile aplicate, polițiștii au organizat două sesiuni de educație rutieră, pentru a instrui participanții la trafic cu privire la reguli și măsuri de siguranță.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița subliniază că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind prevenirea accidentelor și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Articolul precedent
Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița
Articolul următor
Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Două acțiuni rutiere ale polițiștilor din județ au dus...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

Alertă InfoCons: Motociclete Kawasaki de lux, risc major pentru siguranța consumatorilor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
InfoCons avertizează proprietarii de motociclete Kawasaki din gama de lux cu...

News

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Social 0
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Social 0
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

Alertă InfoCons: Motociclete Kawasaki de lux, risc major pentru siguranța consumatorilor

Social 0
InfoCons avertizează proprietarii de motociclete Kawasaki din gama de lux cu...

© 2023 Ziarul Dâmbovița