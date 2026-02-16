Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

RAZIE DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIȘTII DÂMBOVIȚENI

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În cursul nopții de 14 spre 15 februarie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au acționat în cadrul unei razii privind menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea conflictelor stradale și a infracțiunilor cu violență, reducerea riscului rutier, precum și combaterea evaziunii fiscale.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști de la structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, criminalistică, investigarea criminalității economice și luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

În cele opt ore dedicate derulării raziei, polițiștii dâmbovițeni au aplicat 338 de sancțiuni contravenționale a căror valoare se ridică la peste 88.500 de lei.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 279 au fost pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 53 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991.

Totodată, alte 6 sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

În plus, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și au retras 27 de certificate de înmatriculare

Articolul precedent
Amendă de 3.000 lei dacă nu declari numărul real de persoane la întreținere
Articolul următor
Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița găzduiește lansarea volumului „MandiLionul”, semnat de Remus Petre
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut iar consumul...

România a ajuns în recesiune tehnică

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este o realitate confirmată de INS și resimțită la...

 Jandarmeria Dâmbovița a avut în 2025 peste 5.700 de misiuni pentru siguranța comunității

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a prezentat bilanțul activității...

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității...

News

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop

Învăţământ 0
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității...

Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița găzduiește lansarea volumului „MandiLionul”, semnat de Remus Petre

Cultură 0
Marți, 17 februarie 2026, la ora 14:00, Biblioteca Județeană...

Amendă de 3.000 lei dacă nu declari numărul real de persoane la întreținere

Social 0
Dacă nu declari numărul de persoane corespunzător, poți atrage...

© 2023 Ziarul Dâmbovița