RAZIE DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIȘTII DÂMBOVIȚENI

În cursul nopții de 14 spre 15 februarie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au acționat în cadrul unei razii privind menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea conflictelor stradale și a infracțiunilor cu violență, reducerea riscului rutier, precum și combaterea evaziunii fiscale.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști de la structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, criminalistică, investigarea criminalității economice și luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

În cele opt ore dedicate derulării raziei, polițiștii dâmbovițeni au aplicat 338 de sancțiuni contravenționale a căror valoare se ridică la peste 88.500 de lei.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 279 au fost pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 53 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991.

Totodată, alte 6 sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

În plus, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și au retras 27 de certificate de înmatriculare