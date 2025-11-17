RAZIE A POLIȚIȘTILOR DÂMBOVIȚENI PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

În perioada 15-16 octombrie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat și desfășurat o razie cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea infracționalității și a conflictelor stradale, asigurarea unui climat de liniște și ordine publică și creșterea gradului de siguranță rutieră, pe raza întregului județ.

Astfel, în cele 8 ore, pentru abaterile de la normele legislative, polițiștii au aplicat 289 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 103.700 de lei.

Cele mai multe dintre acestea, respectiv 218, au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, polițiștii au aplicat 69 de sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Alte 2 sancțiuni contravenționale au fost aplicate conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

În plus, polițiștii rutieri au reținut 13 permise de conducere și au retras 15 certificate de înmatriculare.

La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 18:35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, au depistat un bărbat, de 57 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 61, în localitatea Uliești, deși s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Polițiștii au procedat la testarea șoferului cu aparatul din dotare, rezultatul indicând o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.