Râsete garantate la Cinema Independența din Târgoviște: „Splitsville” vine cu situații nebunești și replici spumoase! 

Târgoviștenii pasionați de comedie sunt invitați vineri, 22 august, de la ora 19:00, la Cinema Independența, pentru o seară plină de umor alături de filmul „Splitsville” (2025).

Povestea urmărește viața lui Carey (Kyle Marvin), care, după ce este părăsit de soție, se refugiază la prietenii săi Julie (Dakota Johnson) și Paul (Michael Angelo Covino). Totul pare să meargă perfect… până când secretele lor despre „fericire” ies la iveală, transformând situația într-un haos delicios de amuzant.

Publicul se poate aștepta la situații absurde, replici savuroase și un carusel de emoții, menite să garanteze zâmbete de la început până la sfârșit.

Nu ratați o seară de comedie de top și râsete pe cinste!