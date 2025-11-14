Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

By: Roxana - Ionela Botea

Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat este posibilă doar după ce acesta a primit Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), document eliberat de RAR. CIV atestă că autovehiculul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației și protecția mediului.

Cumpărătorii de vehicule utilizate trebuie să fie atenți la următoarele aspecte:

  1. Solicitați CIV – împreună cu certificatul de autenticitate, după caz, pentru a verifica că vehiculul corespunde verificărilor efectuate de RAR.
  2. Verificați concordanța datelor din CIV și certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare și în documentele de vânzare-cumpărare.
  3. Evitați vehiculele fără CIV sau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de cumpărător.
  4. Cereți informații clare despre istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

RAR a demarat o campanie de informare și control la nivel național, pentru a verifica dacă operatorii economici care vând vehicule utilizate respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea CIV și certificarea autenticității vehiculelor.

Scopul acestor controale este protejarea consumatorilor, creșterea transparenței pe piața vehiculelor second-hand și prevenirea situațiilor în care cumpărătorii achiziționează vehicule ce nu pot fi înmatriculate sau care implică costuri suplimentare.

Conform legii, ultimul proprietar are obligația de a transmite CIV dobânditorului. Nerespectarea acestei obligații reprezintă contravenție, iar cumpărătorul poate suporta costuri suplimentare sau poate fi împiedicat să folosească vehiculul.

