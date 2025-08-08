 RAR avertizează, fără CIV, cumperi doar probleme!

Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă pentru cei care vor să achiziționeze un autovehicul second-hand fără Carte de Identitate a Vehiculului (CIV). Deși unele oferte pot părea tentante, lipsa acestui document esențial poate însemna bani pierduți și imposibilitatea de a înmatricula vehiculul.

Ce trebuie să știi?

Orice mașină adusă din străinătate trebuie să treacă prin verificările RAR pentru a obține CIV.

Dacă vehiculul are probleme tehnice sau nu poate fi identificat corect , eliberarea CIV este respinsă.

În acest caz, întreaga responsabilitate revine noului proprietar.

RAR recomandă: Cumpărați vehicule doar de la vânzători care dețin toate documentele, inclusiv CIV-ul eliberat. Altfel, riscați să achiziționați o mașină care nu va putea fi niciodată folosită legal.