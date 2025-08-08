Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 RAR avertizează, fără CIV, cumperi doar probleme!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă pentru cei care vor să achiziționeze un autovehicul second-hand fără Carte de Identitate a Vehiculului (CIV). Deși unele oferte pot părea tentante, lipsa acestui document esențial poate însemna bani pierduți și imposibilitatea de a înmatricula vehiculul.

 Ce trebuie să știi?

  • Orice mașină adusă din străinătate trebuie să treacă prin verificările RAR pentru a obține CIV.
  • Dacă vehiculul are probleme tehnice sau nu poate fi identificat corect, eliberarea CIV este respinsă.
  • În acest caz, întreaga responsabilitate revine noului proprietar.

RAR recomandă: Cumpărați vehicule doar de la vânzători care dețin toate documentele, inclusiv CIV-ul eliberat. Altfel, riscați să achiziționați o mașină care nu va putea fi niciodată folosită legal.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

