Racordări ilegale la reţeaua de energie electrică depistate în comuna Cojasca

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Mai multe persoane, care aveau imobilele racordate ilegal la reţeaua de energie electrică, au fost depistate pe raza unei localităţi dâmboviţene.

Jandarmii dâmbovițeni au participat în sprijinul reprezentanţilor societății de distribuție a energiei electrice la o acțiune pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de energie electrică pe raza comunei Cojasca.

Pe timpul acțiunii, echipele de intervenție au verificat 16 branșamente la rețeaua de energie electrică. În urma operațiunilor de control, au fost depistate 9 persoane care sustrăgeau energie electrică prin folosirea unor instalaţii clandestine, în scopul racordării directe la reţea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare.

Activitățile desfășurate la Cojasca au vizat instalațiile de distribuție a energiei electrice amplasate pe domeniul public, iar în urma acestora nu au fost înregistrate incidente și nici evenimente deosebite în planul ordinii și siguranței publice.

Roxana - Ionela Botea
