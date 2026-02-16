Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%

By: Roxana - Ionela Botea

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%. Ministrul Agriculturii a anunţat că va prezenta, săptămâna aceasta un proiect prin care adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum e în prezent.

„Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în România a scăzut şi va scădea”, a afirmat duminică seară, la Antena 3, ministrul Agriculturii, potrivit căruia consumul la alimente a scăzut cu „aproape 30%”

”În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agro

