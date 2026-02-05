PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS.

Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de război au mai rămas în țară, precizând că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil”.

Partidul Social Democrat a anunţat că a decis în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. Potrivit PSD, asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii.