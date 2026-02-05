Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS.

By: Roxana - Ionela Botea

Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de război au mai rămas în țară, precizând că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil”.

Partidul Social Democrat a anunţat că a decis în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. Potrivit PSD, asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii. 

De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană
