PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

Astfel, peste 500.000 de familii ar urma să beneficieze de pe urma acestei măsuri sociale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni că eliminarea CASS pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și nu ar trebui luat în calcul impactul bugetar. „Este vorba de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”.

Este o măsură simbolică, nu este vorba despre un impact bugetar. În sensul recunoștinței pentru niște oameni care s-au jertfit, din fericire nu cu prețul vieții, dar totuși cu niște repercusiuni pentru această țară. Este vorba, încă o dată, de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare.

