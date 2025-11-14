PSD Dâmbovița: Alexandru Iorga și-a depus candidatura pentru Primăria orașului Găești

Alexandru Iorga, membru al organizației PSD Dâmbovița, și-a depus astăzi oficial candidatura pentru funcția de primar al orașului Găești. Potrivit reprezentanților formațiunii politice, demersul vine ca urmare a intenției acestuia de a se implica activ în dezvoltarea comunității.

Conducerea PSD Dâmbovița a transmis că îl susține pe Alexandru Iorga în această competiție electorală, subliniind activitatea sa în cadrul organizației și implicarea în proiectele locale. Totodată, peste 4.000 de locuitori ai orașului au semnat listele de susținere necesare pentru depunerea candidaturii.

Reprezentanții partidului afirmă că Alexandru Iorga își propune o administrație orientată spre proiecte concrete și responsabilitate față de cetățeni, în contextul în care consideră că orașul Găești are nevoie de investiții și direcții noi de dezvoltare.

PSD Dâmbovița a precizat că va continua să lucreze în echipă în perioada următoare, pe durata campaniei electorale, alături de candidatul său.