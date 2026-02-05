Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

By: Roxana - Ionela Botea

Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000 de angajați din sistemul de învățământ au participat astăzi la o acțiune de protest organizată de cele trei federații sindicale reprezentative din educație, în Piața Victoriei.


Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, despre care susțin că afectează grav funcționarea școlilor, statutul personalului din educație și, implicit, viitorul elevilor.
Reprezentanții sindicatelor au transmis că austeritatea nu poate reprezenta o soluție pentru un sistem deja suprasolicitat, subliniind faptul că lipsa investițiilor și a respectului pentru cadrele didactice și personalul auxiliar pune în pericol calitatea actului educațional.
Participanții la protest au cerut dialog real cu autoritățile și măsuri care să demonstreze respect pentru educație și pentru oamenii care lucrează în școli, avertizând că acțiunile de protest vor continua până când revendicările vor fi luate în considerare.
Sindicatele au transmis că solidaritatea rămâne principala formă de reacție în fața deciziilor considerate nedrepte și că vocea educației nu va fi redusă la tăcere.

