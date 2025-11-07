 Promoții de Black Friday! Atenție la produsele cosmetice!

Mult așteptatul Black Friday se apropie, iar mulți consumatori se vor orienta către produsele cosmetice aflate la reducere — creme de mâini, parfumuri, șampoane, loțiuni de corp, creme hidratante și multe altele.În această perioadă, este important să acordăm o atenție sporită siguranței produselor cosmetice achiziționate. Unele produse pot prezenta riscuri de tip:chimic,de mediu,sufocare,arsuri,incendiu,șoc electric etc.

InfoCons pune la dispoziția consumatorilor cele mai recente alerte de produse neconforme emise la nivelul Uniunii Europene, pentru a vă ajuta să faceți alegeri informate și sigure înainte de Black Friday.

Pentru mai multe informații, accesați: www.infocons.ro