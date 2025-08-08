Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect menit să crească atractivitatea Complexului Turistic și de Natație, care a îndeplinit criteriile de punctaj în vederea finanțării. Proiectul prevede înlocuirea centralelor termice pe gaze cu pompe de căldură, realizarea  termoizolării clădirii, montarea de sisteme solare de obținere a apei calde, acoperirea parțială a parcării cu panouri fotovoltaice.

„Am fost informați că proiectul cu titlul „Modernizare și Eficientizare Energetică a Bazinului de Înot din cadrul Complexului Turistic de Natație Târgoviște”, a primit undă verde în vederea finanțării.

Este vorba de un proiect în valoare de 34.300.001,29 lei, finanțarea urmând să fie  accesată de către Primăria Târgoviște prin „PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN – PROGRAMUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI ENERGIE REGENERABILĂ”!

 În linii mari, investiția presupune:  renunțarea completă la centralele termice pe gaz, încălzirea și răcirea spațiilor urmând a se realiza exclusiv cu pompe de căldură aer-apă; termoizolarea corespunzătoare a anvelopei clădirii și înlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade cu tâmplărie termoizolantă; panouri solare cu tuburi vidate pentru producere apă caldă; schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viață și consum redus; sistem de management inteligent al clădirii, care va monitoriza și eficientiza consumurile energetice.

 Totodată, parcarea va fi parțial acoperită cu o instalație de panouri fotovoltaice avand capacitatea de 198kW care, pe lângă producerea energiei electrice, va umbri 99 de locuri de parcare. Implementarea masurilor determină o reducere procentuală de aproximativ 80% a costurilor cu energia”- a detaliat primarul Cristian Stan.

Tot la CTN Târgoviște, în a doua etapă de modernizare, vor fi amenajate un nou bazin exterior de dimensiuni mari, mai multe tobogane si zone exterioare de distracție.

„Vor fi și o zonă de aqua-park interior, utilizabilă și iarna, dar și parcări extinse sau noi zone de food, acestea reprezentând numai câteva dintre reperele unor proiecte de natură să facă din Complexul Turistic de Natație din Târgoviște o destinație de vacanță de prim plan în România, nu numai în regiune!

Finanțarea acestor noi intervenții va fi asigurată din fonduri europene, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia”- a completat edilul.

Articolul precedent
 Pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni,  lucrările de modernizare se apropie de final
Articolul următor
O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

 Pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni,  lucrările de modernizare se apropie de final

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Consiliul Județean Dâmbovița anunță că lucrările de modernizare a drumului...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

Bărbat din Șotânga, prins băut la volan pe DJ 712 B, poliția i-a întocmit dosar penal

Social 0
Un bărbat de 46 de ani, din comuna Șotânga,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița