Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect menit să crească atractivitatea Complexului Turistic și de Natație, care a îndeplinit criteriile de punctaj în vederea finanțării. Proiectul prevede înlocuirea centralelor termice pe gaze cu pompe de căldură, realizarea termoizolării clădirii, montarea de sisteme solare de obținere a apei calde, acoperirea parțială a parcării cu panouri fotovoltaice.

„Am fost informați că proiectul cu titlul „Modernizare și Eficientizare Energetică a Bazinului de Înot din cadrul Complexului Turistic de Natație Târgoviște”, a primit undă verde în vederea finanțării.

Este vorba de un proiect în valoare de 34.300.001,29 lei, finanțarea urmând să fie accesată de către Primăria Târgoviște prin „PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN – PROGRAMUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI ENERGIE REGENERABILĂ”!

În linii mari, investiția presupune: renunțarea completă la centralele termice pe gaz, încălzirea și răcirea spațiilor urmând a se realiza exclusiv cu pompe de căldură aer-apă; termoizolarea corespunzătoare a anvelopei clădirii și înlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade cu tâmplărie termoizolantă; panouri solare cu tuburi vidate pentru producere apă caldă; schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viață și consum redus; sistem de management inteligent al clădirii, care va monitoriza și eficientiza consumurile energetice.

Totodată, parcarea va fi parțial acoperită cu o instalație de panouri fotovoltaice avand capacitatea de 198kW care, pe lângă producerea energiei electrice, va umbri 99 de locuri de parcare. Implementarea masurilor determină o reducere procentuală de aproximativ 80% a costurilor cu energia”- a detaliat primarul Cristian Stan.

Tot la CTN Târgoviște, în a doua etapă de modernizare, vor fi amenajate un nou bazin exterior de dimensiuni mari, mai multe tobogane si zone exterioare de distracție.

„Vor fi și o zonă de aqua-park interior, utilizabilă și iarna, dar și parcări extinse sau noi zone de food, acestea reprezentând numai câteva dintre reperele unor proiecte de natură să facă din Complexul Turistic de Natație din Târgoviște o destinație de vacanță de prim plan în România, nu numai în regiune!

Finanțarea acestor noi intervenții va fi asigurată din fonduri europene, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia”- a completat edilul.