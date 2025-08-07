Proiect: Sisteme inteligente de management al traficului urban la Târgoviște!

Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, anunță începerea unui proiect deosebit, fără precedent, în valoare de peste 20 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, accesate de către administrația locală târgovișteană prin PNRR.

A vorbit edilul de extinderea componentei de „Smart City”, prin care se va transforma radical întreaga rețea de semafoare a municipiului Târgoviște:

„Vom implementa sisteme inteligente de management urban, respectiv sistem de semafoare interconectate, inclusiv prin achiziția de semafoare inteligente, sisteme avansate de avertizare pentru șoferi în cazul depășirii vitezei legale și sisteme anti-coliziune, pentru a crește semnificativ siguranța în trafic, semnalizatoare cu mesaje dinamice, sisteme de informare a participanților la trafic, etc.

Un dispecerat modern va monitoriza traficul rutier, asigurând o gestionare eficientă și o intervenție rapidă acolo unde este cazul. Proiectul este esențial pentru creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului în orașul nostru”- a punctat primarul Cristian Stan.