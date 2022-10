PROIECT PILOT ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

1 0

Federația Română de Baschet introduce in acest sezon, drept proiect-pilot al FIBA Mini Basketball Convention, Campionatul National U12 4×4 indoor, cu participarea a 24 de echipe la masculin si 12 echipe la feminin. In prima faza, echipele din fiecare grupa (formata pe criterii geografice) se intrec in cadrul unui turneu (programat la finalul lunii octombrie), in care vor juca fiecare cu fiecare de doua ori (tur-retur). Echipele clasate pe primele locuri in grupe se califica la Turneul Final, programat in luna noiembrie.

„Se joacă 4 la 4, ideea fiind că mingea ajunge mai repede la 8 jucători decât la 10, sunt spații mai mari pe teren, iar asta ii va ajuta pe cei mici. Se vor juca 6 reprize de 8 minute, iar după 3 dintre ele cei 12 jucători ai fiecărei echipe vor arunca câte o liberă, iar punctele se adună la scorul final”, a precizat Alin Saftel, responsabilul FRB al acestui proiect.

Federatia Romana de Baschet va suporta cheltuielile legate de arbitraj la primul turneu si alte cheltuieli ale echipelor participante – de cazare, masa si arbitraj – la Turneul Final.

„Scopul introducerii acesui campionat-pilot, de baschet 4 la 4, este alinierea baschetului romanesc la recomandarile forurilor internationale si la realizarile pe care deja federatiile din alte tari europene le-au avut cu acest tip de proiect. Portugalia, Ungaria sunt doar doua exemple de tari unde a fost implementat acest tip de proiect si speram ca, pasind si noi pe acest drum, vom reusi sa jucam un baschet modern si sa avem peste ani succes in baschetul european cu noile generatii de jucatori”, a declarat Carmen Tocala, presedintele FR Baschet.