Programul activităților organizate de Ziua Copilului

Primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a prezentat într-o conferință de presă programul pregătit pentru Iunie, Ziua Internațională a Copilului.

„Un 1 Iunie care va fi sărbătorit de data aceasta fără restricții, un 1 Iunie realizat de copii și pentru copii. Atât activitățile pe care le pregătim noi dar și ceea ce se va întâmpla, va avea în prim plan copii. Vom avea trei locații- Piața Mihai Viteazul, Parcul de la UM Gară și Complexul Turistic și de Natație”- a precizat primarul Cristian Stan

PROGRAM

Piața Mihai Viteazul!

10:30 – 10:45 Deschidere oficială eveniment și ateliere pentru copii (confecționat păpuși, pictură pe față, desene cu cretă colorată,

etc);

10:45 – 12:00 Spectacol de dans – Școala de balet Daniela Rotari;

12:00 – 13:00 Spectacol de dans și muzică – Școala de dans ”All for Dance”;

13:00 – 13:20 Elevii din cadrul Liceului “BĂLAȘA DOAMNA” și din cadrul Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului de Cultura Județeană

Dâmbovița- prof. Adela Nae;

13:25 – 13:50 Momente artistice elevi târgovișteni – Școala Coresi;

14:00 -14:30 Moment susținut de elevii târgovișteni -Palatul Copiilor Târgoviște;

14:30 – 15:00. Animatie – jocuri și voie buna în prezenta actorilor Florin Georgescu și Ana-Maria Cucuta;

15:00 – 16:30 Spectacol de dans și muzică – Școala de dans ”DANA GYM”;

16:30 – 16:50 – Concert canto – formație muzicala cu un grup de 30 de copii – prof. Delia Săvoiu;

16:50 – 17:30 Animatie – jocuri și voie bună în prezenta actorilor Florin Georgescu și Ana-Maria Cucuta;

‼️17:00 – 17:30 PARADĂ – Traseu: Primăria Târgoviște – Scuarul Primăriei –Bd. Libertății – – Piața Tricolorului – Parcul Mitropoliei – Piața Mihai Viteazul;

17:30 – 18:30 Spectacol de teatru pentru copii – Petrică și lupul;

Parc UM Gară!

11:00 – 11:15 – Deschidere oficială locație eveniment și ateliere pentru copii (pictură pe față, desene cu cretă colorată, coardă, etc);

11:15 – 11:45 Recital instrumental susținut de elevii Liceului de Arte Bălașa Doamna” – prof. Coordonator Ioana Andreea Mihai-Hrior;

11:45 – 12:15 Spectacol de muzică – Corul copiilor ”Anastasis” – prof preot Lucian Mileșan;

12:15 – 13:00 – Concert canto – formație muzicala copii – prof. Daiana Berbec;

13:00 – 14:00 – Ansamblul Folcloric “Românașii” – prof. Diana Comanescu;

Biblioteca Județeană Dâmbovița!

11:00 – “Dăm viață poveștilor uitate” – Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene Dâmbovița, cu participarea elevilor din cadrul Colegiul Național Pedagogic “Constantin Cantacuzino”;

Cinema Independența!

18:00 – Filmul ”Revizorul” – regia Ștefanis Lupu;

Complexul Turistic de Natație Târgoviște!

10.00 – 15.00 Terenurile de minifotbal- Competiție de fotbal, meciuri la nivelul juniorilor;

10.00 – 15.00 Terenul de baschet- Competiție de baschet, turnee pe categorii de vârstă, cu echipe ale Clubului Sportiv Școlar Târgoviște;

11.00 – 13.00 Spațiul de joacă de lângă bazinul olimpic, partide de șah simultan, cu cei prezenți în bază, organizate de jucători profesioniști;

11.00 – 13.00 Spațiul de joacă de lângă bazinul olimpic- desene pe asfalt, jocuri, dansuri, concurs de poezii, de cântece și alte surprize. Atmosfera va fi întreținută de Happy, mascota Complexului.