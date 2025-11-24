Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific „Doctor Honoris Causa” Profesorului Antonio Baylos Grau, de la Universitatea Castilla-La Mancha, Spania.

Evenimentul a reunit cadre universitare, studenți și invitați, marcând recunoașterea contribuțiilor semnificative ale profesorului Baylos Grau în domeniul juridic și academic internațional.

Acordarea titlului onorific reflectă impactul profesional și academic al profesorului și consolidarea relațiilor de colaborare între Universitatea Valahia și instituțiile academice din Spania.

Urban Titu a  obținut un punct valoros: 1-1 cu CSO Băicoi în etapa a 14-a
Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova
Roxana - Ionela Botea

