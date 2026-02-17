Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Profesorii din România ar urma să primească prima de carieră didactică în mai-iunie 2026

Profesorii nu și-au primit, încă, banii pentru prima didactică aferentă anului 2025. Banii vor putea fi luați numai după ce Ordonanța de urgență nr. 58 din 2023 va fi modificată.

Ordonanța de urgență nr. 58 din 2023 prevede că prima de carieră didactică se acordă începând cu luna octombrie a fiecărui an, însă acest lucru nu a fost pus în aplicare în 2025.

Cel puțin 1.000 de lei din prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, care urmează să fie acordă în contul anului trecut, trebuie să fie cheltuiți pentru cursuri de pregătire profesională predefinite de Ministerul Educației și Cercetării, este una dintre noile condițiilor de cheltuire a primei de carieră didactică, impuse de Comisia Europeană,

