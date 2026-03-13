Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Profesori din Tbilisi, în vizită la Arhiepiscopia Târgoviștei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, a primit la Reședința eparhială, vizita unei delegații de profesori ai Universității Sulkhan-Saba Orbeliani din Tbilisi, Georgia, aflați la Târgoviște într-un schimb de experiență cu Universitatea „Valahia”.

Delegația georgiană a fost formată din:

Prof. Dimitry Gegenava, prorector și director al Institutului „Prințul David” pentru Drept;

Prof. Gocha Barnovi, decanul Facultății de Teologie;

Prof. Guram Lursmanashvili, profesor la Facultatea de Teologie și director al Institutului de Teologie și Filosofie.

Întâlnirea a prilejuit un dialog cordial și constructiv, dedicat relațiilor spirituale și culturale dintre România și Georgia. În cadrul discuțiilor a fost evocată și contribuția Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, personalitate care simbolizează legăturile istorice dintre cele două spații.

Totodată, a fost subliniată responsabilitatea educațională a mediului universitar și rolul important al Bisericii în formarea noilor generații în spiritul unității, solidarității, reconcilierii și păcii, precum și al apropierii dintre oameni, popoare și culturi.

La întâlnire au participat și:

Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște;

Prof. univ. dr. Marian Croitoru;

Pr. Marian Puieșcu, consilier eparhial;

George Vasilache, inspector eparhial.

